בזכותכם, תחכה לאישה מיד לאחר הלידה חבילת לידה הכוללת מיטה ומזרן, עגלה, אמבטיה, וציוד בסיסי ליולדת ולתינוק. במשך השנתיים שלאחר מכן, תקבל האישה מדי חודש לביתה חבילת סיוע חודשית הכולל מטרנה, טיטולים ומגבונים.
5,100 ₪
חבילת סיוע חודשי הכוללת מטרנה, טיטולים ומגבונים הנשלחת מדי חודש במשך שנתיים מיום הלידה.
150 ₪
חבילת סיוע מייד לאחר הלידה הכוללת מזרן ומיטה, עגלה, לול וציוד בסיסי ליולדת ולתינוק.
1,500 ₪
ציוד בסיסי ליולדת ולתינוק,הנשלח לבית היולדת מייד לאחר הלידה.הציוד כולל בקבוקים, מוצצים, בגדים לתינוק ופינוקים נוספים.
250 ₪
ברצוני להיות שותף בהצלת חיים!
לתרומה בהעברה בנקאית: אגודת אפרת. בנק פאג”י 52 סניף 179. חשבון 623712
